Президент Сербии прибыл в Россию на встречу с Путиным
Президент Сербии Александар Вучич в понедельник прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Сами переговоры состоятся во вторник, 2 октября. Ожидается, что сербский лидер попросит Путина помочь в разрешении нового конфликта с Косово.
По данным специального корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Смирнова, переговоры пройдут в закрытом формате. Заявлений для прессы сделано не будет.
Напомним, что в конце сентября около 60 бойцов косовских спецслужб заняли позиции близ ГЭС "Газивод" и прилегающего к ней аккумуляционного озера, которые находятся под контролем Сербии, а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.
В ответ на такие действия Вучич отдал приказ привести армию республики в полную боевую готовность. Аналогичные указания получили все спецподразделения министерства внутренних дел, передает сайт kp.ru.
Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков говорил о том, что вопрос российской поддержки в данной ситуации будет решаться после переговоров лидеров РФ и Сербии.