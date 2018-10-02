2018-10-02T08:10:15+03:00
Политика

Президент Сербии прибыл в Россию на встречу с Путиным

Александр Вучич планирует просить поддержки своего коллеги в разрешении нового конфликта с Косово
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич и глава РФ Владимир ПутинПрезидент Сербии Александр Вучич и глава РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Сербии Александар Вучич в понедельник прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Сами переговоры состоятся во вторник, 2 октября. Ожидается, что сербский лидер попросит Путина помочь в разрешении нового конфликта с Косово.

По данным специального корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Смирнова, переговоры пройдут в закрытом формате. Заявлений для прессы сделано не будет.

Напомним, что в конце сентября около 60 бойцов косовских спецслужб заняли позиции близ ГЭС "Газивод" и прилегающего к ней аккумуляционного озера, которые находятся под контролем Сербии, а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

В ответ на такие действия Вучич отдал приказ привести армию республики в полную боевую готовность. Аналогичные указания получили все спецподразделения министерства внутренних дел, передает сайт kp.ru.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков говорил о том, что вопрос российской поддержки в данной ситуации будет решаться после переговоров лидеров РФ и Сербии.

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