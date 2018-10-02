2018-10-02T09:31:18+03:00
Происшествия

Тела 34 детей обнаружили под завалами храма в Индонезии

Строение на острове Сулавеси было разрушено в результате цунами
Ася РОМАНЧУК
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Фото: twitter.com @tictocФото: twitter.com @tictoc
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Тела 34 детей были найдены спасателями на под разрушенным храмом на острове Сулавеси в Индонезии. Здание было снесено в результате цунами и землетрясения.

Спасательная операция еще ведется, не исключено, что число жертв будет увеличиваться. На момент стихии в лагере находилось не менее 86 человек.

Пресс-секретарь Красного Креста Алия Арриани рассказала, что в момент трагедии школьники находились на занятиях в христианском лагере.

Спасательная операция еще ведется. Из-за масштабных повреждений, которые были причинены стихией, она может затянуться на длительное время. В местной службе спасения отмечают, что не хватает не только техники, но и рабочих рук, сообщает «Пятый канал».

Слова соболезнования индонезийскому народу выразил Владимир Путин. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 1200 человек, россиян среди пострадавших нет. Большинство погибших - это жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего в результате удара стихии.

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