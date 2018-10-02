2018-10-02T13:14:59+03:00
Общество

"Скромный гений": Винокур прокомментировал смерть Романа Карцева

Российский юморист рассказал Радио "Комсомольская правда", каким человеком был всеми любимый народный артист
Юрий ОРЕШОВЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Народный артист России Роман КарцевНародный артист России Роман КарцевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Советский и российский юморист, певец, телеведущий Владимир Винокур прокомментировал смерть Романа Карцева.

Напомним, что актёр Московского театра миниатюр скончался во вторник, 2 октября, в возрасте 79 лет. Несколько месяцев назад у артиста случился инсульт, инфаркт и "что-то типо пневмонии". В результате этим утром сердце Романа Андреевича остановилось.

"Романа Карцева мы запомним гениальным артистом, скромным человеком, в отличие от многих, он никогда не звездил. Будучи звездой много-много лет, он больше пятидесяти лет проработал на эстраде, работал и с Аркадием Исааковичем Райкиным, и с Виктором Ильченко, но он работал и один, у него много работ было и на телевидении, и на радио, и в кино, и в театре, и на эстраде. И при всей своей гениальности он был очень скромный и душевный человек. Скромный гений – вот кто был Роман Карцев", - рассказал Винокур в интервью Радио "Комсомольская правда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трагическую новость прокомментировал также пародист и шоумен Михаил Грушевский. Мужчина признался, что всегда восхищался своим коллегой и был признателен ему за дружески-покровительственные отношения.

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