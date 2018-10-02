Во французском посольстве в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура
Посольство Франции в России открывает книгу соболезнований в связи со смертью французского артиста Шарля Азнавура.
"Смерть Шарля Азнавура глубоко опечалила людей во Франции и в России. Посольство Франции приняло решение открыть книгу соболезнований, которая находится перед входом в посольство, где все желающие могут выразить свои чувства в память об этом человеке", — говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство Франции в России находится в Москве по адресу Большая Якиманка, 45.
Знаменитый шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в своей квартире в Париже в ночь с воскресенья на понедельник.
Ранее российский артист Лев Лещенко прокомментировал уход великого шансонье из жизни. Он сказал, что Шарль Азнавур "озвучил целую эпоху своим голосом".
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