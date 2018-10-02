Во французском посольстве в Москве откроют книгу соболезнований в связи со смертью Азнавура

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-02T13:42:41+03:00

Знаменитый шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет Фото: REUTERS

Смерть Шарля Азнавура глубоко опечалила людей во Франции и в России, считают в посольстве

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Посольство Франции в России открывает книгу соболезнований в связи со смертью французского артиста Шарля Азнавура.

"Смерть Шарля Азнавура глубоко опечалила людей во Франции и в России. Посольство Франции приняло решение открыть книгу соболезнований, которая находится перед входом в посольство, где все желающие могут выразить свои чувства в память об этом человеке", — говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство Франции в России находится в Москве по адресу Большая Якиманка, 45.

Знаменитый шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в своей квартире в Париже в ночь с воскресенья на понедельник.

Ранее российский артист Лев Лещенко прокомментировал уход великого шансонье из жизни. Он сказал, что Шарль Азнавур "озвучил целую эпоху своим голосом".