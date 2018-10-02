2018-10-02T14:40:03+03:00
Общество

Похороны Романа Карцева пройдут на Троекуровском кладбище Москвы

Как сообщили в Москонцерте, похороны Карцева состоятся на знаменитой аллее актеров
Сакина НУРИЕВА
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Заслуженный артист России Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 летЗаслуженный артист России Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Родные приняли решение захоронить известного российского артиста Романа Карцева на Троекуровском кладбище в Москве. Могила будет расположена на аллее актеров, на которой покоятся многие известные личности.

«Романа Андреевича похоронят на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров. Но пока не решили, где будут прощаться с народным артистом. Стоит вопрос — или это будет Дом литераторов, или это будет Союз театральных деятелей РФ, или это будет Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина», — рассказала исполняющая обязанности директора продюсерского центра Москонцерта Людмила Карчевская агентству ФАН.

Заслуженный артист России Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет у себя дома. По некоторым данным, причиной смерти Карцева стала остановка сердца.

Писатель-сатирик Лион Измайлов рассазал, что Карцев запомнится ему веселым, жизнерадостным человеком.

«Я умирал со смеху, когда он начинал чего-то такое рассказывать, изображать. Мы с ним последние годы практически не виделись. Но когда-то и на дни рождения я к нему ходил, и на гастроли мы ездили вместе», - рассказал Измайлов в интервью радио «Комсомольская правда».

Телеведущий Владимир Винокур также выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева.

"Романа Карцева мы запомним гениальным артистом, скромным человеком, в отличие от многих, он никогда не звездил. Будучи звездой много-много лет, он больше пятидесяти лет проработал на эстраде, работал и с Аркадием Исааковичем Райкиным, и с Виктором Ильченко, но он работал и один, у него много работ было и на телевидении, и на радио, и в кино, и в театре, и на эстраде. И при всей своей гениальности он был очень скромный и душевный человек. Скромный гений – вот кто был Роман Карцев", - рассказал Винокур в интервью Радио "Комсомольская правда".

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