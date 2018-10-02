Генсек НАТО не видит необходимости в размещении базы США в Польше
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в увеличении американского военного контингента в Польше, в частности, в размещении на ее территории новой базы. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции, организованной в преддверии встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Столтенберг подчеркнул, что приветствует усиление военного присутствия США в Европе, но не считает своей обязанностью комментировать происходящее в одной из стран блока.
"НАТО и США и так уже присутствуют на территории Польши. Мы расширили наше присутствие в государствах Балтии и Польше. Мы проводим большее количество учений, у нас больше ротаций и у нас четыре новых боевых группы. И США возглавляют боевую группу на территории Польши", — цитирует РИА Новости генсека.
Напомним, как писал сайт kp.ru, сама Варшава неоднократно просила Вашингтон увеличить военный контингент США на территории республики. С этой целью власти даже готовы выделить американцам около 2 млрд рублей, которые пойдут на строительство новой базы "Форт Трамп".
Между тем, в самих Соединенных Штатах данный вопрос пока что находится на ранней стадии рассмотрения.