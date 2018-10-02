Индия закупит российские ЗРК С-400, несмотря на угрозы Вашингтона

СЕГОДНЯ 20:33 2018-10-02T20:33:34+03:00

Ожидается, что контракт будет подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели 5 октября

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Индия приняла окончательное решение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, соответствующее соглашение будет подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в дели 5 октября.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, сумма контракта составит более $5 млрд.

«Во время переговоров будет затронута тема сотрудничества в военно-технической сфере, будут обсуждены различные мероприятия, которые осуществляются по линии вооруженных сил...Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в составе пяти полков», - рассказал Ушаков журналистам.

Ранее о планах Дели приобрести пять полков (или 10 дивизионов) С-400 сообщило индийское издание Economic Times. Собеседники газеты оценили объем сделки в $5,43 млрд, из них 15% республика заплатит авансом, а остальная часть суммы будет выплачиваться по мере поставки комплексов. При этом предполагается, что первые С-400 должны встать на боевое дежурство уже через 24 месяца после заключения договора.

Решение о покупке С-400 было принято вопреки ощутимому давлению США — экспорт этих российских систем с некоторых пор вызывает сильное недовольство Вашингтона. Первым иностранным покупателем С-400 стал Китай, которые недавно получил первые комплексы по подписанному в 2014 году контракту.

В свою очередь это стало поводом для введения Вашингтоном санкций против Пекина на основании закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Под ограничения попал Департамент подготовки китайской армии Центрального военного совета КНР и его директор Ли Шанфу.