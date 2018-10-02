Постпред США при НАТО заявила, что не грозила России упреждающими ударами в случае нарушения ДРСМД

2 Окт. 23:27 2018-10-02T23:27:31+03:00

Кэй Бэйли Хатчисон подчеркнула, что ее позиция заключается лишь в том, что Москва «должна вернуться» к соблюдению договора

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заверила, что не грозила России упреждающими ударами, комментируя озабоченность Вашингтона и альянса ситуацией вокруг Договора о ракетах средней и малой дальности.

«Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима», - написала дипломат на своей странице в Твиттер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что консолидированное мнение членов альянса сводится в к тому, что новые российские крылатые ракеты 9М729 якобы нарушают договор РСМД.

Позже постпред США при НАТО пригрозила, что в случае, если эти ракеты будут поставлены на вооружение, США должны будут предпринять «контрмеры» для их нейтрализации.

«В таком случае мы будем изучать возможности уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», - заявила Бэйли Хатчисон в интервью Reuters.

Комментируя ее слова, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские дипломаты, по всей видимости, не осознают своей ответственности и всей опасности подобных агрессивных заявлений. Также она пообещала, что российские военные специалисты скоро предоставят Вашингтону более развернутый ответ по этой проблеме.

Напомним, что с точки зрения Москвы договор РСМД нарушают как раз американцы, размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодые для запуска ударных крылатых ракет «Томагавк».