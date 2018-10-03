Путин поручил правительству найти деньги на поправки в пенсионное законодательство

СЕГОДНЯ 05:38 2018-10-03T05:51:58+03:00

По словам Силуанова, президентские поправки потребуют дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил кабинету министров найти деньги на поправки в пенсионное законодательство.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот – правительство должно будет профинансировать президентские поправки», - сказал глава государства, выслушав доклад первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о реализации национальных проектов на ближайшие шесть лет.

Владимир Путин спросил главу Минфина, какой будет объем этого финансирования. Силуанов ответил, что финансовое ведомство в связи с президентскими поправками будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду, и в первое время их объем составит около 100 миллиардов рублей дополнительно, а в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей на ближайшие шесть лет.

Глава государства поручил найти и просчитать источники финансирования, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября в правительство поступило 150 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство. Девять из них были предложены самим президентом России Владимиром Путиным и предусматривают защиту трудовых прав людей старшего возраста.

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