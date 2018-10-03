2018-10-03T07:12:59+03:00
В мире

Президент Армении отправил в отставку шесть министров

Все уволенные чиновники представляют партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Армении Армен СаркисянПрезидент Армении Армен СаркисянФото: REUTERS
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В ночь на среду, 3 октября, президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении шести министров, которые представляли в правительстве партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».

Как сообщает президентская пресс-служба, глава государства отправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Указы опубликованы на сайте лидера республики.

Своих постов, в частности, лишились глава МЧС Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, руководитель министерства спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, глава Минсельхоза Артур Хачатрян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник у здания армянского парламента в Ереване собрались несколько тысяч сторонников Пашиняна, протестующих против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер назвал его «контрреволюционным» и пообещал уйти в отставку после увольнения министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн».

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