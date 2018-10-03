2018-10-03T08:42:24+03:00
В мире

Французская полиция поймала грабителя-рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете

Задержание беглеца подтвердил ушедший в отставку глава МВД Франции Жерар Колон, выразив восхищение своими бывшими подчиненными
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жерар Колон подал второе прошение об отставке с поста главы МВД Франции, и президент его принялЖерар Колон подал второе прошение об отставке с поста главы МВД Франции, и президент его принялФото: REUTERS
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Французской полиции удалось найти и задержать опасного преступника, три месяца назад сбежавшего из тюрьмы департамента Сена и Марна под Парижем.

Грабителя-рецидивиста Редуана Фаида обнаружили и взяли под стражу ранним утром 3 октября в городе Крей на севере страны, вместе с ним арестованы еще четыре человека: его брат, два племянника и женщина. При обыске в их квартире нашли два пистолета, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информацию о поимке беглеца на своей странице в Twitter подтвердил теперь уже бывший министр внутренних дел Франции Жерар Колон, отставку которого накануне вечером принял президент Эмманюэль Макрон.

Экс-глава МВД отметил, что сотрудники полиции «продемонстрировали приверженность делу, упорство и боевой дух, чтобы защищать правопорядок в стране».

«Я восхищаюсь как ими, так и 250 тысячами полицейских и жандармов, которые каждый день служат нашей стране», - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, отбывавший 25-летний срок Редуан Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы на вертолете, а совершить дерзкий побег ему помогли трое вооруженных сообщников.

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