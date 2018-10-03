2018-10-03T09:11:38+03:00
Политика

Пашинян призвал прекратить акцию протеста у здания парламента Армении

Премьер пообещал назначить новых министров вместо уволенных и уйти в отставку в ближайшие дни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Армении Никол ПашинянПремьер-министр Армении Никол ПашинянФото: REUTERS
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить акцию протеста у здания парламента в Ереване и разойтись по домам. Такое заявление политик сделал в ночь на среду, 3 октября.

"Я призываю поприветствовать сотрудников силовых структур и разойтись по домам. Контрреволюция в Армении не пройдет", - подчеркнул глава правительства.

Он пообещал, что в ближайшие несколько дней оставит свой пост, чтобы ускорить процедуру роспуска парламента, а также назначит новых министров на места уволенных членов партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения".

Напомним, что именно ради этого в минувший вторник у здания парламента собрались несколько тысяч сторонников Пашиняна. Они выступали против законопроекта, который затрудняет роспуск высшего законодательного органа.

Сайт kp.ru писал, что уже в ту же ночь президент Армении Армен Саркисян подписал все указы об увольнении шести министров. Так с должностей были сняты глава МЧС Грачья Ростомян, министр транспорта Ашот Акопян, руководитель министерства спорта Левон Ваградян, глава Минсельхоза Артур Хачатрян и глава Минэкономразвития Арцвик Минасян.

Несмотря на выполнение властями всех условий протестующих, они решили пока не расходиться по домам, а почтить память скончавшегося ранее шансонье Шарля Азнавура. Лишь после небольшого шествия манифестанты разойдутся по домам, передает ТАСС.

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