2018-10-03T15:19:32+03:00
Политика

Израиль продолжит операции в Сирии, несмотря на поставки С-300

В Иерусалиме считают, что без их вмешательства территория арабской республики стала бы "одной большой военной базой для Ирана"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны Израиля Авигдор ЛиберманГлава Минобороны Израиля Авигдор ЛиберманФото: REUTERS
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Израиль не откажется от проведения военных операций в Сирии, несмотря на то, что ранее Москва передала Дамаску четыре зенитно-ракетных комплекса С-300. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300, однако это тот самый случай, когда у нас нет никакого выхода, тут нет возможностей для принятия иного решения. Мы не ищем авантюр", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что израильская сторона таким образом защищает свои жизненно важные интересы, в том числе, в сфере безопасности, а потом о компромиссах не может идти и речи.

"Мы не можем позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана", - заявил Либерман в эфире радио Kan.

При этом он вновь возложил ответственность за крушение российского самолета Ил-20 на Сирию. Израильтяне же якобы действовали "взвешенно и ответственно" и намерены вернуть рабочие отношения с Москвой в нормальный режим.

Напомним, что вечером 17 сентября близ Латакии был сбит российский Ил-20. Самолет попал под удар сирийских ПВО, которые отвечали на израильскую бомбардировку. По данным Минобороны РФ, истребители F-16 буквально прикрылись нашим Ил-20. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих, передает сайт kp.ru.

Сайт kp.ru писал о том, что Москва обвинила в случившимся Иерусалим. Израильская сторона дезинформировала россиян о цели своих истребителей, а также их местонахождении. Более того, наши военнослужащие узнали о готовящемся ударе лишь за одного минуту.

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