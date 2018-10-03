2018-10-03T15:49:38+03:00
Политика

Путин о "вмешательстве в выборы США": "Хочу, чтобы это мракобесие закончилось"

Президент РФ надеется, что в будущем американские внутриполитические дрязги не будут "отравлять" отношения между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент РФ Владимир Путин назвал мракобесием ситуацию с выдвинутыми в отношении Москвы обвинениями о "вмешательстве" в американские выборы и выразил надежду на то, что в скором времени все это закончится. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Хочу, чтобы это мракобесие закончилось, а элиты США успокоились. Чтобы внутриполитические дрязги в США не отравляли российско-американские отношения". - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что не считает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа скомпрометированным, поскольку тот был избран народом Америки.

"Но это не наше дело — это дело Соединённых Штатов", - подытожил глава государства, добавив, что рано или поздно Москва и Вашингтон восстановят отношения в прежнем формате.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ходе выступления на РЭН-2018 Путин также прокомментировал возможность ухода Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы и назвал виновника роста мировых цен на нефть.

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