Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-03T16:16:00+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал британского шпиона Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины. На пленарном заседании Российской энергетической недели глава государства заявил, что шпионский скандал вокруг дела Скрипалей раздувается искусственно.

"Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал Путин.

Он отметил, что информационная кампания вокруг бывшего сотрудника спецслужб должна закончиться как можно быстрее.

"Представьте себе: вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Он просто подонок, вот и все", — добавил президент.

Также, по его словам, противостояние между спецслужбами разных стран "не вчера родилось".

"Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире? Ну и что?", — добавил Путин.

Напомним, работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль был отравлен вместе с дочерью Юлией в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности Москву. Российская сторона предлагала провести совместное расследование, но инициатива была проигнорирована. Позже Британия предъявила фотографии двух "подозреваемых",заявив что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками спецслужб. Мужчины заявили, что посещали Солсбери как туристы.