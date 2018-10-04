2018-10-04T06:44:04+03:00
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после гибели трех человек при крушении вертолета в Костромской области

Вертолет упал и загорелся 3 октября возле деревни Вонышево в Солигаличском районе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РоссииУголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РоссииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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По факту крушения вертолета в Костромской области, приведшего к гибели трех человек, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Мария Добрынина.

Она уточнила, что уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц» возбуждено Ярославским следственным отделом на транспорте, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, трагедия произошла в среду, 3 октября. Вертолет, на борту которого находились три человека, упал и загорелся в лесу возле нежилой деревни Вонышево в Солигаличском районе.

О крушении винтокрылой машины первыми рассказали очевидцы произошедшего – подростки из местного интерната. Они сообщили своему воспитателю, а она передала информацию экстренным службам.

По предварительным данным, вертолет был частным. Кому он принадлежал, выясняется. Устанавливаются также личности погибших.

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