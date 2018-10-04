США вернут в Сирию истребители F-22 и F-16 в ответ на поставку С-300

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-04T11:30:21+03:00

Данная авиация уже использовалась американцами на территории арабской республики в самом начале военной кампании

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Соединенные Штаты планируют возобновить использование в Сирии малозаметных истребителей F-22 Raptor и F-16CJ Viper. Такая возможность рассматривается на фоне недавней поставки на территорию арабской республики российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Отмечается, что данная авиация уже использовалась американцами в самом начале военной кампании, когда еще не было известно, как поведет себя Дамаск. Самолеты применялись для подавления и уничтожения противовоздушной обороны властей республики. Сейчас же истребители F-22 Raptor все еще участвуют в отдельных воздушных операциях в районах, подконтрольных правительственным войскам.

Издание The Drive утверждает, что поставленных пусковых установок С-300 будет недостаточно для охвата всего северо-запада Сирии, а американские самолеты достаточно незаметны и маневренны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее и израильские власти заявили о готовности продолжать военные операции в соседней республики, несмотря на передачу ЗРК Дамаску.