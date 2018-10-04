2018-10-04T18:21:02+03:00
В мире

США расширили санкционные списки по КНДР

В частности, под ограничения попали турецкая компания Sia Falcon International Group и двое граждан Турции
Дарья ИВАШКИНА
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США расширили санкционные списки по КНДРСША расширили санкционные списки по КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 4 октября, США объявили об очередном расширении санкций против КНДР: санкционный список пополнился двумя физическими лицами и одной организацией. Как уточнили в управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов, под ограничения попали турецкая компания Sia Falcon International Group и двое граждан Турции. Между тем причины внесения их в черный список пока не указываются.

Кроме того, еще против двух граждан КНДР и семи компаний введены ограничительные меры в связи с «причастностью к терроризму». Дело в том, что, по мнению Вашингтона, они «оказывали материальную поддержку (ливанской шиитской вооруженной милиции) "Хезболлах"», говорится на сайте Минфина США.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США обвинили Россию в нарушении санкционного режима против КНДР. Между тем постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения.

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