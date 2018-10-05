В Нью-Дели начали переговоры Владимира Путина и Нарендра Моди

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-05T10:23:33+03:00

В ходе беседы президента РФ и премьер-министра Индии особое внимание будет уделено сотрудничеству в военно-технической сфере [видео]

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В Нью-Дели проходит встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, в ходе которой будут рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и актуальные вопросы международной повестки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671815" frameborder="0"></iframe> В Индии снова обнимаются: Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели.

Встреча проходит в Хайдарабадском дворце, где традиционно размещаются иностранные делегации, проводятся протокольные мероприятия и переговоры. Перед начало беседы Путин и Моди сделали совместную фотографию, после чего их общение продолжилось в закрытом режиме.

Затем последуют переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего завтрака с участием членов правительства и представителей бизнеса.

Ожидается, что особое внимание стороны уделят сотрудничеству в военно-технической сфере: ожидается подписание контрактов на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и фрегатов проекта 11356.

Кроме того, предстоит согласовать вопросы сотрудничества в сфере мирного атома и создания железнодорожного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Индийский океан с Балтийским морем.

Общий объем готовящихся к подписанию контрактов оценивается более чем в 10 млрд долларов.