В Нью-Дели начали переговоры Владимира Путина и Нарендра Моди
В Нью-Дели проходит встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, в ходе которой будут рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и актуальные вопросы международной повестки.
В Индии снова обнимаются: Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели.
Встреча проходит в Хайдарабадском дворце, где традиционно размещаются иностранные делегации, проводятся протокольные мероприятия и переговоры. Перед начало беседы Путин и Моди сделали совместную фотографию, после чего их общение продолжилось в закрытом режиме.
Затем последуют переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего завтрака с участием членов правительства и представителей бизнеса.
Ожидается, что особое внимание стороны уделят сотрудничеству в военно-технической сфере: ожидается подписание контрактов на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и фрегатов проекта 11356.
Кроме того, предстоит согласовать вопросы сотрудничества в сфере мирного атома и создания железнодорожного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет Индийский океан с Балтийским морем.
Общий объем готовящихся к подписанию контрактов оценивается более чем в 10 млрд долларов.
Путин поехал на переговоры к Моди.Дмитрий СМИРНОВ