Медведев поручил расширить субсидии нефтяникам за счет НДПИ

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-05T15:46:33+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству до 10 октября внести поправки в налоговый маневр, предусматривающие увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.

При этом предполагается, что половина расходов бюджета на эти цели должна быть компенсирована за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом говорится в протоколе совещания правительства, которое состоялось под председательством премьера 18 сентября.

В частности, поправки предусматривают снижение базовой цены нефтепродуктов, которую используют при расчете демпфирующей компоненты обратного акциза (т. е. субсидий). Для автомобильных бензинов — с 56 до 50,4 тысяч рублей за тонну, и с 50 до 45 тысяч рублей за тонну для дизельного топлива. По оценке экспертов, изменения позволят увеличить компесацию нефтяникам на 230 млрд рублей в год и теперь общая сумма демпфирующей надбавки составит 630 млрд рублей в год.

Также отмечается, что половина этих дополнительных расходов бюджета будет компенсирована «за счет НДПИ в отношении нефти сырой, привязанного к нефтяной котировке (без изменения ставки указанного налога)». То есть ставка налога останется прежней, но формула расчета базовой цены нефтепродуктов будет учитывать нефтяные котировки таким образом, чтобы при любой стоимости нефти компании сохраняли до 110 млрд рублей в год.

Увеличив субсидии нефтяникам, правительсво также обязало их поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% добытой нефти.

Напомним, в настоящее время правительство готовится осуществить так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли, который будет проводиться в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года. Экспортную пошлину поэтапно снизят с 30% до 0% при одновременном повышении НДПИ.

При этом стимулировать НПЗ направлять больше топлива на внутренний рынок будет демпфирующий механизм — крупнейшие производители получат обратный акциз на нефть.

Ранее глава Российского топливного союза направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой отменить заморозку розничных цен на дизельное топливо.