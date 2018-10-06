2018-10-06T17:37:05+03:00
В мире

Интерпол официально запросил у КНР данные о своем пропавшем руководителе

Глава международной организации уголовной полиции Мэн Хунвэй пропал без вести на территории Китая
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Интерпола Мэн ХунвэйПрезидент Интерпола Мэн ХунвэйФото: REUTERS
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В субботу, 6 октября, стало известно, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) отправила КНР официальный запрос, в котором попросила предоставить информацию о местонахождении своего президента Мэн Хунвэя.

Как заметил генеральный секретарь организации Юрген Шток, он и его коллеги «с нетерпением ждет» ответа от китайских властей и надеются, что полученные данные «развеют их беспокойство о состоянии руководителя».

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов попросил у властей Китая прояснить статус президента Мэн Хунвэя», - говорится в заявлении Штока, опубликованном на сайте Интерпола.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о таинственном исчезновении Мэн Хунвэя заявила его супруга. По ее заверениям, муж не выходил на связь с 29 сентября. При этом в минувшую пятницу, 5 октября, появилась информация о том, что пропавший в Китае глава международной организации уголовной полиции находится под следствием. По данным некоторых СМИ, чиновника задержали сразу по прибытии в Поднебесную.

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