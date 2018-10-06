СЕГОДНЯ 21:07 2018-10-06T21:07:28+03:00

Бэнкси показал, как установил шредер в раму своей картины Фото: кадр с видео

По словам художника, идея с измельчителем бумаги пришла ему в голову несколько лет назад [видео]

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Известный уличный художник Бэнкси разместил в сети видео, на котором запечатлен процесс установки шредера в раму картины «Девочка с воздушным шаром», ранее самоуничтожившейся на аукционе Sotheby's.

В выложенном в Instagram ролике британец признался, что сам вставил измельчитель бумаги в раму. Как утверждается в тексте, сопровождающем видео, сделано это было «несколько лет назад» специально на случай, если картина когда-либо будет выставлена на аукционе.

«Побуждение к разрушению является творческим побуждением», - так Бэнкси подписал опубликованную им запись.

banksy Бэнкси показал, как установил шредер в раму своей картины

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за $1,4 млн. Встроенный в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть работы Бэнкси. А спустя какое-то время после инцидента художник выложил у себя в Instagram фото уничтоженной картины и подписал его так: «Раз, два, продано».