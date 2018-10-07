2018-10-07T13:05:05+03:00
Спорт

Появилось видео, на котором Нурмагомедов бросается на тренера Макгрегора

Дагестанский боец перелез через ограждение и прыгнул в толпу, спровоцировав массовую потасовку [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Теперь россиянина могут лишить чемпионского титулаТеперь россиянина могут лишить чемпионского титулаФото: Скриншот с видео
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сразу после боя с ирландцем Конором Макгрегором набросился на его тренера Диллона Дэниса.

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Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора
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Напомним, что, как писал сайт kp.ru, долгожданный поединок состоялась в это воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Нурмагомедов начал душить Макгрегора, и тот был вынужден сдаться. Однако обстановка в зале оставалась напряженной и в какой-то момент один из членов команды ирландца выкрикнул оскорбление в сторону россиянина.

Дагестанский боец не стал это терпеть. На кадрах видно, как он перелезает через ограждение и прыгает в толпу, целясь в тренера. Тут же в самом октагоне и за его пределами вспыхивает драка, которая перерастает в массовую потасовку.

Теперь существует вероятность, что Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC. Глава организации сообщил, что гонорар россиянина временно заморожен до разрешения ситуации атлетической комиссией американского штата Невада.

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