Появилось видео, на котором Нурмагомедов бросается на тренера Макгрегора

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-07T13:05:05+03:00

Теперь россиянина могут лишить чемпионского титула Фото: Скриншот с видео

Дагестанский боец перелез через ограждение и прыгнул в толпу, спровоцировав массовую потасовку [видео]

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сразу после боя с ирландцем Конором Макгрегором набросился на его тренера Диллона Дэниса.

t_killah Хабиб Нурмагомедов после боя бросился в толпу на тренера Конора Макгрегора

Напомним, что, как писал сайт kp.ru, долгожданный поединок состоялась в это воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе. В четвертом раунде Нурмагомедов начал душить Макгрегора, и тот был вынужден сдаться. Однако обстановка в зале оставалась напряженной и в какой-то момент один из членов команды ирландца выкрикнул оскорбление в сторону россиянина.

Дагестанский боец не стал это терпеть. На кадрах видно, как он перелезает через ограждение и прыгает в толпу, целясь в тренера. Тут же в самом октагоне и за его пределами вспыхивает драка, которая перерастает в массовую потасовку.

Теперь существует вероятность, что Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC. Глава организации сообщил, что гонорар россиянина временно заморожен до разрешения ситуации атлетической комиссией американского штата Невада.