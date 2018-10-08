2018-10-08T08:32:19+03:00
Спорт

"Не этому я его учил". Отец Хабиба Нурмагомедова прокомментировал драку сына и пообещал его наказать

Абдулманап Нурмагомедов ранее уже пообещал наказать сына жестче, чем UFC
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS
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Отец Хабиба Нурмагомедова раскритиковал своего сына за поступок, который он совершил после боя с Конором Макгрегором. ЧП произошло в рамках турнира UFC 229, который состоялся в Лас-Вегасе накануне.

- Вот этому точно я его не учил за октагоном. В этом деле подходит мысль Имама Шамиля . Тот не храбрец, кто думает о последствиях, - написал у себя в личном Инстаграме.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова уже говорил о поступке своего сына, что "это, конечно, был предел моих нервных потрясений". Дальнейшими же разбирательствами по делу российского бойца ММА займется атлетическая комиссия штата Невада. Сам же Хабиб признался, что после возвращения в Россию отец его точно строго накажет.

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