2018-10-08T09:45:25+03:00
В мире

Пекин заподозрил бывшего главу Интерпола во взяточничестве

В настоящий момент в отношении Мэн Хунвэя ведется проверка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя подозревают во взяточничествеБывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя подозревают во взяточничествеФото: REUTERS
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Бывший глава Интерпола, заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве. В настоящий момент в отношении политика ведется проверка. Такое заявление сделали в министерстве общественной безопасности КНР.

Напомним, что о таинственном исчезновении Мэн Хунвэя рассказала его супруга. Мужчина перестал выходить с ней на связь с 29 сентября, после того как улетел в Китай. Лишь однажды он отправил жене фото ножа, а после попросил ждать звонка, но так и не перезвонил.

В итоге 6 октября Интерпол официально запросил у китайских властей данные о местонахождении своего начальника, а на следующий день стало известно, что Хунвэй направил в организацию заявление об увольнении.

Тогда в ряде СМИ предположили, что политик стал частью антикоррупционного расследования и мог быть обвинен в незаконной помощи в получении контрактов одной из компаний, передает сайт kp.ru.

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