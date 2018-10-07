2018-10-07T22:07:16+03:00
В мире

Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку

Исполняющим обязанности президента организации уголовной полиции стал Ким Йонг Ян
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставкуГлава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставкуФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 октября, стало известно об отставке президента международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэя, который «пропал» после отъезда в Китай. Как выяснилось, он прислал в организацию заявление, в котором уведомил о своем решении покинуть занимаемую им должность.

При этом в Интерполе уже назвали имя того, кто будет исполнять обязанности главы организации до избрания нового президента: это Ким Йонг Ян из Южной Кореи.

«Новый президент будет выбран на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае», - уточняется в заявлении, опубликованном в официальном Twitter международной организации уголовной полиции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября супруга Мэн Хунвэя объявила о его таинственном исчезновении. Как заявила женщина, ее муж пропал после того, как улетел к себе на родину - в Китай. В итоге 6 октября Интерпол официально запросил у КНР данные о своем руководителе. А в воскресенье, 7 октября, из Пекина пришел ответ: в нем говорилось, что в Поднебесной Хунвэй подозревается в нарушении закона, и в настоящее время в его отношении ведется проверка.

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