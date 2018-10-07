Власти КНР подтвердили, что подозревают главу Интерпола в нарушении закона

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-07T19:38:41+03:00

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В воскресенье, 7 октября, Китай ответил на запрос международной организации уголовной полиции (Интерпола), в котором та просила прояснить ситуацию со своим пропавшим руководителей Мэн Хунвэем.

Так, в заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по проверке дисциплины говорится, что президент Интерпола подозревается в нарушении закона, и в настоящее время в его отношении ведется проверка.

«Заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», - цитирует заявление ЦК КПК Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о таинственном исчезновении Мэн Хунвэя заявила его супруга. По заверениям женщины, ее муж не выходил на связь с 29 сентября, с тех пор как улетел к себе на родину - в Китай. В итоге 6 октября Интерпол официально запросил у КНР данные о своем руководителе.

При этом в минувшую пятницу, 5 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что пропавший в Поднебесной глава международной организации уголовной полиции находится под следствием. А чуть позднее газета Le Parisien, основываясь на данных, полученных из нескольких источников, пришла к выводу о том, что на родине президента Интерпола заподозрили в коррупции. По данным издания, Хунвэй мог быть обвинен в незаконной помощи одной компании в получении контрактов.