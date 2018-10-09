ФК «Краснодар» высказался по поводу драки с участием Мамаева
Футбольный клуб «Краснодар» прокомментировал очередной громкий скандал с участником своего защитника Павла Мамаева и его друга, нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия», - говорится в официальном заявлении ФК, опубликованном на сайте краснодарской команды.
Отмечается, что об инциденте в клубе узнали из прессы.
«По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», - написано в заявлении.
Ранее жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа в московской кофейне, сказав, что ей за него стыдно.
Как писал сайт kp.ru, Кокорин и Мамаев, прилетевшие в Москву после встречи «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, подрались с сотрудниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Полиция выясняет обстоятельства драки, возбуждено головное дело.
Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании . Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034