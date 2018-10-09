ФК «Краснодар» высказался по поводу драки с участием Мамаева

СЕГОДНЯ 02:45 2018-10-09T02:45:55+03:00

Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В заявлении футбольного клуба говорится, что краснодарская команда «осуждает любые формы насилия» [видео]

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Футбольный клуб «Краснодар» прокомментировал очередной громкий скандал с участником своего защитника Павла Мамаева и его друга, нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия», - говорится в официальном заявлении ФК, опубликованном на сайте краснодарской команды.

Отмечается, что об инциденте в клубе узнали из прессы.

«По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», - написано в заявлении.

Ранее жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа в московской кофейне, сказав, что ей за него стыдно.

Как писал сайт kp.ru, Кокорин и Мамаев, прилетевшие в Москву после встречи «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, подрались с сотрудниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Полиция выясняет обстоятельства драки, возбуждено головное дело.