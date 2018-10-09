2018-10-09T00:27:01+03:00
Общество

«Простите! Мне стыдно за него»: Жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа

Полиция выясняет обстоятельства драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана после очередного громкого скандала вокруг ее мужа и нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина сказала, что ей стыдно за супруга и извинилась.

«Они были пьяные. Как ещё объяснить эту выходку?» - приводит слова Мамаевой «Спорт-Экспресс».

«Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», - добавила женщина.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, прилетев в Москву после встречи «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге, Кокорин и Мамаев около девяти утра зашли в кафе в центре столицы. Заказали только кофе, но вели себя очень шумно. А потом и вовсе подрались с посетителями, которыми, как выяснилось позже, оказались сотрудники Минпромторга: директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании . Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034

Адвокаты пострадавших намерены добиваться возбуждения в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство». Полиция выясняет обстоятельства драки.

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