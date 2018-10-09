В драке с участием Кокорина и Мамаева пострадали два сотрудника Минпромторга

СЕГОДНЯ 04:25 2018-10-09T04:39:55+03:00

Ранее сообщалось, что в потасовке с футболистами получил сотрясение мозга директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак [видео]

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В драке, которую в столичной кофейне устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пострадали два сотрудника Минпромторга, оба после потасовки были доставлены в больницу. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.

В пресс-службе городского главка МВД РИА Новости сказали, что провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Около девяти утра неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты с компанией расположились за соседним столиком.

Заказали только кофе, но очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.