В драке с участием Кокорина и Мамаева пострадали два сотрудника Минпромторга
В драке, которую в столичной кофейне устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пострадали два сотрудника Минпромторга, оба после потасовки были доставлены в больницу. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.
В пресс-службе городского главка МВД РИА Новости сказали, что провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье «Побои».
Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Около девяти утра неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты с компанией расположились за соседним столиком.
Заказали только кофе, но очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.
Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании . Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034