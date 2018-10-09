2018-10-09T04:39:55+03:00
Общество

В драке с участием Кокорина и Мамаева пострадали два сотрудника Минпромторга

Ранее сообщалось, что в потасовке с футболистами получил сотрясение мозга директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ТАССНападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

В драке, которую в столичной кофейне устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пострадали два сотрудника Минпромторга, оба после потасовки были доставлены в больницу. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова.

В пресс-службе городского главка МВД РИА Новости сказали, что провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Около девяти утра неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты с компанией расположились за соседним столиком.

Заказали только кофе, но очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании . Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проболтался: Марк Руффало лишился роли Халка в сериале «Мстители»
Один из венесуэльских оппозиционеров, подозреваемых в покушении на Мадуро, покончил с собой
ФК «Краснодар» высказался по поводу драки с участием Мамаева
Медведев: Россия избежала экономического кризиса и не попала в ловушку политического
Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время» на Первом канале
ЦБ допускает возможность падения цены на нефть до $35 за баррель
Картину Хабенского «Собибор» включили в список претендентов на «Оскар»
«Простите! Мне стыдно за него»: Жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа
Соцсеть Google+ решили закрыть из-за возможной утечки данных
Кокорину с Мамаевым может грозить до двух лет лишения свободы
«Орлы в клетке не сидят»: Нурмагомедов прокомментировал потасовку после боя с Макгрегором
В сети появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на сотрудника Минпромторга
Нетаньяху назвал темы, которые обсудит в ходе переговоров с Путиным
Взрыв на крупнейшем в Канаде нефтеперерабатывающем заводе: Есть пострадавшие
Американский сенатор предрек конец отношений между США и Саудовской Аравией
В МИД РФ вручили нидерландскому послу ответную ноту в связи с провокационными обвинениями в кибершпионаже
Порошенко заподозрил Россию в желании сорвать президентские выборы на Украине
Источник: Российские комплексы С-300ПМ достались Сирии даром
Литва выразила протест в связи с возмущенным комментарием Москвы о перезахоронении одного из лидеров «лесных братьев»
В Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиян
Готовый бизнес в России подешевел на 10%
Лавров: Обвинения Нидерландов о российской «кибератаке» является отвлекающим маневром