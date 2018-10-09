В правительстве назвали срок перехода с бумажных паспортов на электронные
Вице-премьер России Максим Акимов после совещания Минэкономразвития и автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» 14 сентября поручил до конца года разработать законопроект о внедрении электронных паспортов.
Внедрение новых электронных паспортов также обсуждалось на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 17 сентября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретарей вице-премьера и главы правительства.
По данным издания, постепенный переход с бумажных удостоверений личности на их более современный аналог в России начнется с 2021 года. Отмечается, что новый паспорт объединит в себе несколько документов – в частности, СНИЛС, водительские права и другие. Предположительно, он будет представлять из себя пластиковую карточку с электронным чипом, и даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Кроме того, будет создан единый реестр данных всех жителей страны.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что электронные трудовые книжки в России введут в 2020 году.