Павел Мамаев и Александр Кокорин напали на ведущую Первого канала и избили ее водителя
Водителей ведущей Первого канала Ольги Ушаковой в минувший понедельник, 8 октября, был избит на одной из центральных улиц Москвы. Об этом рассказала сама журналистка.
"Человека избили, человек подал заявление в полицию. Идёт расследование", - сказала телеведущая.
Ушакова не стала приводить подробности случившегося, подчеркнув, что "официальных данных расследования пока нет".
При этом PR-менеджер телеведущей Александра Плисакова рассказала, что пострадавший совсем недавно начал работать в качестве личного водителя девушки.
"Я знаю, что он находится в больнице. У него был сломан нос и сотрясение было", - сообщила специалист по связям с общественностью в эфире Радио "Комсомольская правда".
Между тем, источник "Интерфакса" уверяет, что виновниками драки с участием водителя стали российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые и спровоцировали конфликт.
Стоит напомнить, что тем же утром нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" ввязались еще и в другой конфликт. Сайт kp.ru писал о том, что, сидя в одной их столичных кофеен, молодые люди вели себя очень шумно, а когда посетители сделали им замечание - набросились на них с кулаками. Кокорин первым ударил мужчину стулом по голове, а затем к потасовке подключился Мамаев.
В результате инцидента глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "побои".
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