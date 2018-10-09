Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей Первого канала

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-09T14:17:40+03:00

Ранее сообщалось,что перед нападением на чиновников в московском кафе футболисты подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой [видео]

Изменить размер текста: A A

Появилось видео избиения российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Кадры сняла камера видеонаблюения, расположенная на здании рядом с парковкой, где находился Merсеdes Ушаковой.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

В ролике видно, что между пострадавшим водителем и несколькими мужчинами происходит конфликт рядом с машиной. После этого человек, похожий на нападающего петербургского «Зенита» Кокорина, что-то доказывает пострадавшему. Позже участники драки выпадают из зоны съемки, а в кадре лишь находится мужчина, который спокойным наблюдает за событием, передает Пятый канал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили двух человек в московском кафе. В результате драки пострадали сотрудники Минпромторга РФ: глава департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Позже стало известно, что незадолго до этого конфликта футболисты подрались с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.