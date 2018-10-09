Защита пострадавшего чиновника Минпромторга будет требовать наиболее сурового наказания для Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 21:35 2018-10-09T21:35:48+03:00

Адвокаты Дениса Пака намерены добиваться переквалификации дела на статью «Хулиганство», предусматривающую до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Защита директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, избитого футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, будет добиваться наиболее сурового наказания для нападавших.

По словам представляющего Пака, адвоката Геннадия Удуняна, защита будет добиваться переквалификации дела со статьи о побоях на статью «Хулиганство».

«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает», - подчеркнул Удунян.

В настоящее время против Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ («Побои»), которая предполагает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Статья 213 УК РФ «Хулиганство» грозит уже пятью годами заключения.

Напомним, накануне в кафе «Кофемания» произошел конфликт между игроками «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым с одной стороны, и сотрудником Минпромторга Денисом Паком с другой. В результате перепалка переросла в драку: футболисты с компанией молодых людей набросились на чиновника и нанесли ему несколько ударов, в том числе стулом.

Более того, незадолго до конфликта в «Кофемании» у гостиницы «Пекин» был жестоко избит водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Последний уже узнал в нападавших Кокорина и Мамаева.

Футбольный клуб «Краснодар» уже обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. «Зенит» пока лишь публично осудил действия своего игрока Александра Кокорина.