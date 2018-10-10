Предполагаемого убийцу болгарской журналистки Мариновой задержали в Германии

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-10T08:49:13+03:00

Новому подозреваемому около 20 лет, это житель города Русе, уехавший из страны на следующий день после преступления

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В Германии задержан новый подозреваемый в зверском убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщает телеканал bTV.

О задержанном пока известно немного: это житель города Русе, его зовут Северин, ему около 20 лет. Предположительно, парень уехал из страны в воскресенье, на следующий день после преступления. По неофициальной информации, правоохранители обнаружили вещи убитой в доме его тети.

Подробнее о задержании вероятного убийцы Мариновой расскажут на специальной пресс-конференции премьер страны Бойко Борисов, генпрокурор Сотив Цацаров и глава болгарского МВД Младен Маринов.

Ранее сообщалось о задержании другого подозреваемого, «румына украинского происхождения», но никаких доказательств его причастности к преступлению не нашли, отмечает bTV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обезображенное до неузнаваемости тело 30-летней Виктории Мариновой, которая последние годы работала над делом о хищении из фондов Евросоюза, нашли 6 октября в парке города Русе. Судмедэксперты установили, что женщину били по голове и душили. Кроме того, она была изнасилована.

По словам болгарского премьера-министра, это убийство расследуют лучшие криминалисты страны, получено большое количество образцов ДНК преступника, и его задержание – лишь вопрос времени.