2018-10-10T12:11:13+03:00
Происшествия

Минобороны Украины усилило охрану арсеналов после пожара в Черниговской области

Во вторник ночью на военном складе в Черниговской области произошел взрыв и пожар
Екатерина БОЛГОВА
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Пожар на военных складах в Черниговской областиПожар на военных складах в Черниговской областиФото: REUTERS
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После взрыва и пожара на военных складах в Черниговской области министерство обороны Украины усилило охрану всех арсеналов.

Напомним, ЧП произошло под Черниговом в ночь на вторник, 9 октября. Никто не пострадал, власти провели эвакуацию жителей. Склады являются одними из крупнейших на Украине, территория составляет 682 гектара.

"По приказу начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", — говорится в сообщении украинского военного ведомства.

В Минобороны отметили, что по данным на 7.00 мск продолжается локализация и ликвидация последствий случившегося на складе в Черниговской области.

"На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — добавили в министерстве.

Взрывы боеприпасов и пожар на складах в Черниговской области.

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