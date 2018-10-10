Минобороны Украины усилило охрану арсеналов после пожара в Черниговской области
После взрыва и пожара на военных складах в Черниговской области министерство обороны Украины усилило охрану всех арсеналов.
Напомним, ЧП произошло под Черниговом в ночь на вторник, 9 октября. Никто не пострадал, власти провели эвакуацию жителей. Склады являются одними из крупнейших на Украине, территория составляет 682 гектара.
"По приказу начальника генерального штаба — главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", — говорится в сообщении украинского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что по данным на 7.00 мск продолжается локализация и ликвидация последствий случившегося на складе в Черниговской области.
"На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — добавили в министерстве.
Взрывы боеприпасов и пожар на складах в Черниговской области.