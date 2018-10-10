Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Из-за безответственных действий возглавляемой Штатами западной коалиции в Сирии в распоряжении боевиков *ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России) оказались отравляющие вещества. Они отбили баллоны с хлором у других террористов.
Об этом рассказал на брифинге в среду, 10 октября, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
По его словам, вечером во вторник «проиигиловские» бандиты напали на штаб других боевиков-исламистов в провинции Идлиб, убили четверых террористов и двух представителей организации «Белые каски». Из штаба нападавшие вывезли два баллона с хлором, их уже доставили на юг провинции Алеппо и переданы террористам из группировки, подконтрольной ИГ.
«Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ, действия которых предсказать невозможно», - подчеркнул руководитель Центра по примирению.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, террористы с «Белыми касками» завезли в Идлиб два крупнотоннажных грузовика с отправляющими веществами еще в конце августа.
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