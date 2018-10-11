2018-10-11T00:27:11+03:00
Общество

Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах

А в четверг суд решит, какую меру пресечения избрать для футболистов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевНападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Задержанных после драки в столичном кафе футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в изоляторе временного содержания разведут по разным камерам, ночевать в ИВС на Петровке, 38 им придется порознь.

А в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы изберет для них меру пресечения. Оба стали фигурантами уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

Между тем, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов в эфире Радио «Комсомольская правда» не стал вдаваться в подробности условий содержания скандально известных спортсменов. Уточнил лишь, что условия соответствуют законодательству. То есть, никаких поблажек.

«Давайте мы не будем всем раскрывать условия содержания под стражей спецконтингента. Условия, соответствующие требованиям для лиц, заключенных под стражу. У нас изолятор соответствует этим требованиям. Кокорин и Мамаев будут содержаться в тех условиях, которые положены по закону», - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Около девяти утра неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты с компанией расположились за соседним столиком.

Заказали только кофе, но очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.

Позже выяснилось, что до этого футболисты устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице.

Кокорина и Мамаева с минуты на минуту доставят на допрос.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма
Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября
Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа
Стало известно о подготовке Киевом провокации в Азовском море
Военные суды сократят и разделят по полномочиям
В Словакии рухнул учебный самолет L-39
Следствие запретило потерпевшим комментировать дело о драке с участием футболистов
Минфин не подтвердил рост цен на ОСАГО
Ураган «Майкл» обрушился на американский штат Флорида
«Не возражаю»: актер Эрик Робертс заявил, что не прочь получить российское гражданство
Ученые научились диагностировать рак легких на ранней стадии
Генсек Совета Европы пригрозил России исключением
Трамп пообещал Индии очень быстрый ответ на покупку С-400
Футболистов Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов
Стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в День святого Валентина
МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб
Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября
Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос
В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским
«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым
Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России
"Нафтогаз" сообщил, что удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов
Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе