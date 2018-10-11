Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах

СЕГОДНЯ 00:08 2018-10-11T00:27:11+03:00

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Задержанных после драки в столичном кафе футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в изоляторе временного содержания разведут по разным камерам, ночевать в ИВС на Петровке, 38 им придется порознь.

А в четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы изберет для них меру пресечения. Оба стали фигурантами уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

Между тем, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов в эфире Радио «Комсомольская правда» не стал вдаваться в подробности условий содержания скандально известных спортсменов. Уточнил лишь, что условия соответствуют законодательству. То есть, никаких поблажек.

«Давайте мы не будем всем раскрывать условия содержания под стражей спецконтингента. Условия, соответствующие требованиям для лиц, заключенных под стражу. У нас изолятор соответствует этим требованиям. Кокорин и Мамаев будут содержаться в тех условиях, которые положены по закону», - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» прилетели в Москву после встречи своих команд в Северной столице. Около девяти утра неразлучные друзья зашли в «Кофеманию» на Покровке, где в тот момент завтракали директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты с компанией расположились за соседним столиком.

Заказали только кофе, но очень шумели, и Пак попросил молодых людей вести себя потише. Кокорину это не понравилось, он ударил «обидчика» стулом. В результате чиновник получил сотрясение мозга.

Позже выяснилось, что до этого футболисты устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице.