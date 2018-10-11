«Мы просто устали от русофобской истерии»: Слуцкий ответил на заявление Ягланда об исключении России из СЕ

СЕГОДНЯ 03:01 2018-10-11T03:21:15+03:00

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что России стоит задуматься о замораживании членства в Совете Европы

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России стоит задуматься о замораживании членства в Совете Европы, не дожидаясь исключения, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европе, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», - сказал он журналистам, комментируя заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда, пригрозившего нашей стране исключением за неуплату взносов.

Леонид Слуцкий отметил, что это «типичная для Совета Европы игра на опережение в весьма неджентльменский ситуации».

«Ягланд делает такие заявления как генсек, загнанный в угол. Он человек не пророссийский и не антироссийский. Он главный чиновник в Совете Европы, которому просто не хватает финансовых средств», - пояснил депутат.

Как подчеркнул глава комитета, «мы просто устали от бесконечной русофобской истерии, устали от деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ, которые ничего не имеют общего с духом демократии и верховенством закона».

Он напомнил, что кризис в отношениях с Парламентской ассамблеей длится уже четыре года, и делегацию нашей страну, которая много лет была одним из основных плательщиков СЕ, лишили права голоса в ПАСЕ. Россия даже не участвует в выборах судей ЕСПЧ и верховного комиссара Совета Европы по правам человека, «наше наше сотрудничество с этими институтами Совета Европы становится все менее и менее легитимным».

По его словам, все это «увеличивает критическую массу осознания, что России не стоит уже держаться за членство в Совете Европы». Слуцкий подчеркнул, что говорит об этом «с искренней жалостью, поскольку может быть потеряна самая широкоохватная европейская площадка», передает ТАСС.

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