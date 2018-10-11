Названы возможные причины аварии ракеты носителя Союз МС-10

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-11T14:17:15+03:00

Причины аварии ракеты носителя Союз МС-10 могли заключаться в том, что один из боковых ускорителей так и не отделился

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Возможной причиной аварии ракеты носителя Союз МС-10, которая была запущена с космодрома Байконур в четверг, 11 октября, мог стать удар одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй, из-за чего аппарат потерял стабилизацию. К таким выводам пришел обозреватель отдела образования и науки "Комсомольской правды" Александр Милкус.

Он напомнил, что "Союз" является трехступенчатой ракетой, и первая ступень состоит из четырех боковых ускорителей. Обычно вскоре после запуска они веером отлетают от ракеты, но в этот раз один из двигателей так и не отделился. Оставшись висеть на второй ступени, ускоритель всем весом стал бить в ее корпус, в результате чего "Союз" потерял стабилизацию. Именно в этот момент автоматическая система выключила двигатели.

Поскольку обтекатель с системой аварийного спасения уже отделился от ракеты, корабль просто начал падать не землю. Здесь сработала система спасения космонавтов - поочередно раскрылись два парашюта, сообщает эксперт.

Известно, что к настоящему моменту американский астронавт Ник Хейг и россиянин Алексей Овчинин уже приземлились в Казахстане. Мужчины живы, но им пришлось перенести серьезные нагрузки.

Сейчас поисковые отряды ищут остатки второй ступени, которая могла просто взорваться в момент соприкосновения с землей. Полеты космических кораблей с экипажами временно приостановлены, передает сайт kp.ru.