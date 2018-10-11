2018-10-11T14:17:15+03:00
Происшествия

Названы возможные причины аварии ракеты носителя Союз МС-10

Причины аварии ракеты носителя Союз МС-10 могли заключаться в том, что один из боковых ускорителей так и не отделился
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Корабль «Союз МС-10» просто оторвался от ракетыКорабль «Союз МС-10» просто оторвался от ракетыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Возможной причиной аварии ракеты носителя Союз МС-10, которая была запущена с космодрома Байконур в четверг, 11 октября, мог стать удар одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй, из-за чего аппарат потерял стабилизацию. К таким выводам пришел обозреватель отдела образования и науки "Комсомольской правды" Александр Милкус.

Он напомнил, что "Союз" является трехступенчатой ракетой, и первая ступень состоит из четырех боковых ускорителей. Обычно вскоре после запуска они веером отлетают от ракеты, но в этот раз один из двигателей так и не отделился. Оставшись висеть на второй ступени, ускоритель всем весом стал бить в ее корпус, в результате чего "Союз" потерял стабилизацию. Именно в этот момент автоматическая система выключила двигатели.

Поскольку обтекатель с системой аварийного спасения уже отделился от ракеты, корабль просто начал падать не землю. Здесь сработала система спасения космонавтов - поочередно раскрылись два парашюта, сообщает эксперт.

Известно, что к настоящему моменту американский астронавт Ник Хейг и россиянин Алексей Овчинин уже приземлились в Казахстане. Мужчины живы, но им пришлось перенести серьезные нагрузки.

Сейчас поисковые отряды ищут остатки второй ступени, которая могла просто взорваться в момент соприкосновения с землей. Полеты космических кораблей с экипажами временно приостановлены, передает сайт kp.ru.

Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во ФСИН рассказали, что реабилитация Сенцова займет около трех недель
По итогам проверок всего два процента проб молока на Ямале признаны фальсификатом
ТАСС: Состояние членов экипажа аварийного корабля «Союз» «не вполне хорошее»
Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза"
Футбольный клуб "Монако", за который играет Александр Головин, уволил главного тренера
Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта из ОАЭ
В Кремле опровергли подготовку встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Исполнительный директор "Мегафона" может стать гендиректором компании
Стали известны города, аэропортам которых присвоят имена великих россиян
В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу в православном мире
Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков
После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал
Адвокат Кокорина заявил, что чиновник спровоцировал футболиста на драку
Рогозин рассказал о расследовании ЧП с "Союзом"
Зарплаты в регионах растут быстрее, чем в Москве и Петербурге
Путину передадут всю необходимую информацию по инциденту с "Союзом"
Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире
Экипаж корабля "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане
В Сирии идет процесс возвращения культурных ценностей в музей
Израиль по ошибке выпустил ракету на границе с сектором Газа
В США представили план по сокращению поставок в ЕС российского газа
На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли 12 человек
На старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя
"Через полгода их не будет": Азаров предрек скорую смену власти на Украине
В Москве покажут возвращенные предметы культуры и искусства Сирии
Родные Марии Бутиной не могут навестить ее из-за нехватки средств
Безработный москвич лишился машины за семь миллионов