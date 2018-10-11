Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза"

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-11T14:41:40+03:00

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Член Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал аварию на космическом корабле "Союз МС-10" во время запуска на МКС с Байконура.

Александр Железняков указал, что о причинах ЧП на "Союзе МС-10" станет известно после проведения тщательного расследования. Тем не менее, он указал на возможные погрешности. По словам специалиста, на аварию могло повлиять плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.

Специалист отметил, что подобный инцидент является вторым случаем в мировой истории.

По словам Железнякова, ранее в истории уже случались подобные аварии. Так, 5 апреля 1975 года во время запуска "Союза-18-1" в Байконуре на участке работы третьей ступени произошел отказ, система аварийного спасения отделила корабль от носителя, и он по баллистической траектории опустился в Горном Алтае. На борту находились космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров

Также Железняков прокомментировал, как такие ситуации могут сказаться на самочувствии космонавтов.

- Перегрузка при сегдняшней посадке была приблизительно 6 единиц – 6G. При старте на некоторых участках космонавты испытывают приблизительно такие же нагрузки, но непродолжительные. Это входит в программу тренировок, на центрифуге их крутят с нагрузками и 8, и 10 единиц. Так что на здоровье и самочувствии экипажа подобные кратковременные перегрузки не скажутся, - сообщил Железняков.

Напомним, ранее при запуске «Союза МС-10» аварийно отключились двигатели второй ступени.