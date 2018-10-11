Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал вину

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-11T17:25:48+03:00

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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал свою вину.

Напомним, в Германии был задержан 21-летний Северин Красимиров, которого подозревают в скандальном убийстве тележурналистки Виктории Мариновой в болгарском городе Руса.

Мать задержанного Надежда Красимирова рассказала телеканалу NOVA, что Красимиров признал свою вину и хотел бы отбывать наказание в ФРГ, потому что опасается расправы на родине.

Европейский ордер на арест Красимирова был выдан после того, как экспертиза доказала, что ДНК подозреваемого обнаружено на теле жертвы. В настоящее время он ожидает решения суда о выдаче его властям Болгарии. Красимиров рассказал матери, что во время совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

"Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек", — рассказала мать задержанного.

Она добавила, что у ее сына умственная отсталость, и ему необходимы специальные лекарства, которое он перестал принимать некоторое время назад.

Напомним, глава и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие рассматривает версию убийства Мариновой в связи с профессиональной деятельностью.