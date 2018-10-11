Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 Lightning II

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-11T19:27:41+03:00

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Пентагон временно приостановил полеты истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.

Поводом для такого решения стало крушение F-35B Корпуса морской пехоты США, рухнувшего в 28 сентября в округе Бьюфорт (штат Южная Каролина). Тогда пилот сумел благополучно катапультироваться, а вот дорогостоящая машина была утеряна.

По мнению специалистов, причиной аварии могли стать дефекты в топливной системе. Теперь проверка ожидает все F-35, дислоцированные в США и на территории других стран.

«Ожидается, что проверка завершится в срок от 24 до 48 часов», - подчеркнул представитель Минобороны США Джо Деллаведова.

В ходе инспекции специалисты заменят все детали, которые будут вызывать сомнения с точки зрения надежности. После этого истребители вновь вернутся к выполнению оперативных задач. Известно, что полеты своих F-35 также приостановили Великобритания и Израиль.

Предполагалось, что Lockheed Martin F-35 Lightning II станет более легкой и дешевой альтернативой в целом успешному истребителю пятого поколения F-22 Raptor. Однако программа разработки нового самолета стала самой дорогой в истории оружия — она стоила бюджету США полутора триллиона долларов. При этом ввод машины в строй состоялся на семь лет позже запланированного срока, а многочисленные технические неполадки и недочеты преследуют F-35 как в ходе испытаний, так и во время эксплуатации в войсках.