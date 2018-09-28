В Сети появилось видео с места крушения истребителя F-35B в США
В соцсетях появились первые кадры с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B недалеко от авиационной базы Корпуса морской пехоты США в Южной Каролине. На 15-секундном видео видны клубы густого дыма над лесом у реки.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, самолет разбился в округе Бьюфорт около 11:45 утра по местному времени (18:45 мск) возле Кларендон-роуд, примерно в пяти милях от базы. Пилот успел вовремя катапультироваться и выжил, сейчас его осматривают медики.
Между тем, накануне, 27 сентября, Пентагон заявил о первом успешном боевом применении F-35B в Афганистане. Истребитель-бомбардировщик атаковал позиции запрещенного в России экстремистского движения «Талибан».
Американский телеканал СNN отмечает, что до сегодняшнего дня самолеты типа F-35 еще не разбивались.
Появилось видео с места крушения истребителя F-35.