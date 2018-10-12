2018-10-12T18:48:38+03:00
Общество

Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете

Это произойдет из-за смены криптографических ключей. Многие сайты на какое-то время окажутся недоступны, и мошенники попытаются получить данные людей, заманивая их на сайты-клоны
Ася РОМАНЧУК
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Эксперт рассказал о последствиях смены криптографических ключейЭксперт рассказал о последствиях смены криптографических ключейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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11 октября международная организация ICANN обновила криптографические ключи. Обновление коснулось всех сайтов, так что пользователи могут столкнуться с некоторыми проблемами.

В первую очередь – это невозможность попасть на свои любимые сайты и всплеск мошенничеств.

- Некоторые трудности могут возникнуть при попытке зайти на любимые сайты. Какое-то время будет появляться надпись «сайт не найден», - прогнозирует Алексей Маланов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

Активизация мошенников – это тоже проблема. Сейчас для них самое удачное время. Из-за блокировки востребованных сайтов, например, «Госуслуги», преступники могут создавать копии сайтов и просить людей заново ввести данные свих документов: паспортов, СНИЛС, страхового свидетельства. Чем это грозит можно не объяснять, так что всех пользователей призывают быть внимательнее.

- Могут приходить письма, рассылки, баннеры, призывающие "сменить браузер, потому что у вас пропадет интернет". И тем самым будут доставлять вредоносные программы, - рассказал «Российской газете» Маланов.

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