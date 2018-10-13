Уволенная министр Саратовской области оказалась миллионершей

СЕГОДНЯ 06:41 2018-10-13T06:41:19+03:00

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Бывшая министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова имела миллионный доход. В своей декларации за 2017 года она указала. Что ее доход составляет 2,3 миллиона рублей.

В 2016 году Соколова получила 1,75 миллиона рублей. Также она задекларировала в своей собственности жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 3,38 сотки, а также квартира площадью около 32 квадратных метров.

На следующей год Соколова уже не указала квартиру в своей декларации. Также на экс-министра не записано никакое транспортное средство, передает РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru, в пятницу в сеть попала видеозапись спора депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко с Соколовой после заседания по вопросу повышения прожиточного минимума и стоимости продуктовой корзины для пенсионеров. Министр тогда заявила, что можно хорошо питаться на 3,5 тысячи рублей. После этого чиновницу уволили с должности главы областного министерства.