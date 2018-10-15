Борис Джонсон призвал Великобританию «сопротивляться» на переговорах с ЕС по Brexit

15 Окт. 09:41 2018-10-15T09:41:52+03:00

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Лондон «сопротивляться» на переговорах с Евросоюзом по условиям Brexit.

«После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании пора начать сопротивляться», - говорится в его статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

Борис Джонсон, в частности, пишет, что Евросоюз, «допуская изменение конституционного устройства Соединенного Королевства, относится к нам с явным презрением». По его мнению, Лондону нужно заключить с Брюсселем договор, аналогичный существующему между Канадой и ЕС.

Стоит отметить, что бывший министр далеко не впервые выражает недовольство тем, как британское правительство ведет переговоры об условиях выхода страны из Евросоюза. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в своей статье, опубликованной в газете The Mail on Sunday 9 сентября, Борис Джонсон сравнил позицию премьер-министра Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Он считает, что позиция Лондона в переговорах с Брюсселем превратит Соединенное Королевство в «вассальное государство».