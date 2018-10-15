Защита Мамаева попросила суд отпустить его на тренировки ФК «Краснодара»

15 Окт. 14:22 2018-10-15T14:22:03+03:00

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Адвокат футболиста Павла Мамаева, ставший фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, Игорь Бушманов попросил Мосгорсуд освободить своего подзащитного из-под стражи и разрешить ездить на тренировки. Как пояснил юрист, согласно контракту Мамаева с футбольным клубом (ФК) «Краснодар», за пропуск тренировок спортсмену грозит штраф, превышающий его годовую зарплату.

К тому же, по мнению защитника, тот факт, что у футболиста есть жена и двое детей, также является поводом для изменения меры пресечения на более мягкую.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «"Краснодар», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», - сказал Бушманов РИА Новости.

Между тем стоит отметить, что после возбуждения уголовного дела против Мамаева ФК «Краснодар» объявил о намерении расторгнуть с ним контракт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября Мамаев, его коллега Александр Кокорин и их друзья устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

В результате в отношении футболистов было возбуждено уголовное дело: его завели по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». А 11 октября Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря.