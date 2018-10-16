2018-10-16T09:57:25+03:00
В мире

В Саудовской Аравии разбился военный самолет, погибли оба пилота

Учебно-тренировочный Hawk упал на северо-западе королевства, неподалеку от границы с Иорданией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Саудовской Аравии разбился учебный самолет Hawk Королевских ВВСВ Саудовской Аравии разбился учебный самолет Hawk Королевских ВВСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный самолет Королевских военно-воздушных сил, в результате крушения погибли оба пилота, находившихся на его борту.

По данным Press TV, одномоторное воздушное судно Hawk британского производства потерпело крушение около полудня в понедельник, 15 октября, во время выполнения планового тренировочного полета. Самолет упал на северо-западе страны примерно в 100 километрах от города Табук, неподалеку от границы с Иорданией.

Причина аварии пока неизвестна, начато расследование. Королевские ВВС выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 13 октября, легкомоторный самолёт рухнул в воды Атлантического океана недалеко от побережья острова Лонг-Айленд штата Нью-Йорк. На его борту было три человека. Пока спасатели береговой охраны США нашли только обломки воздушного судна и тело одного погибшего.

А на следующий день, в воскресенье, ЧП случилось в Германии. Частный легкомоторный самолет Cessna при посадке на аэродроме врезался в группу людей. В результате погибли три человека, в том числе ребенок, еще восемь пострадали.

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