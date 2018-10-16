Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию вокруг пропажи журналиста

16 Окт. 23:53 2018-10-16T23:53:46+03:00

Аль Сауд заверил президента США, что Эр-Рияд выяснит, что случилось с Хашкаджи в здании посольства

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Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Обсуждали загадочное «исчезновение» проживавшего в Соединенных Штатах саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал какую-либо осведомлённость о том, что произошло в их турецком консульстве», - написал американский лидер в Twitter.

Уточнил, что во время его звонка принц как раз беседовал с госсекретарем Майком Помпео. Член королевской семьи заверил президента США в том, что уже начал «полное и всестороннее расследование этого вопроса».

«Ответы скоро появятся», - подытожил Трамп.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Эр-Рияд готов признать гибель обозревателя газеты Washington Post и даже факт его убийства.